Google muss auf seinem App-Marktplatz Konkurrenz zulassen

© APA/APA/dpa/Mohssen Assanimoghaddam home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Justiz hat dem Internetriesen Google zur Auflage gemacht, dass er auf seinem App-Marktplatz Google Play künftig Konkurrenz zulassen muss. In seiner am Montag in San Francisco veröffentlichten Anordnung gab der Richter James Donato dem Konzern vom 1. November an acht Monate Zeit, um diese Vorgabe umzusetzen. Google kündigte Berufung gegen die Entscheidung an.

von APA