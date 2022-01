Google zahlt eine Milliarde Dollar für Londoner Immobilie

Gebäude soll an Anforderungen für hybrides Arbeiten angepasst werden

Der US-Technologieriese Google wettet mit dem milliardenschweren Kauf einer Immobilie in der britischen Hauptstadt auf das hybride Arbeiten zwischen Homeoffice und Zuhause. Google erwirbt nach eigenen Angaben für eine Milliarde Dollar (872 Mio. Euro) das Gebäude Central Saint Giles in der Nähe von Covent Garden, in dem das Unternehmen derzeit Mieter ist.

Geplant sei, das Haus für mehrere Millionen zu modernisieren, um mehr Platz für Einzelne zu schaffen und den Anforderungen an das hybride Arbeiten besser gerecht zu werden. So würden auch überdachte Arbeitsplätze im Freien entstehen. Google ist in Großbritannien seit fast 20 Jahren aktiv und beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiter.