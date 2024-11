© APA/APA (dpa)/Sven Hoppe home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Goldpreis ist nach dem Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen eingebrochen. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittwochnachmittag bei 2.652 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 91 Dollar weniger als am Vortag und der tiefste Stand seit drei Wochen. Einen ähnlich starken Preisrückgang hatte es zuletzt im Juli gegeben. Seit März war es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben gegangen.