Goldman Sachs steigerte Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet

Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank glänzender Geschäfte an den Kapitalmärkten und in der Vermögensverwaltung deutlich mehr verdient. Der Gewinn der US-Investmentbank zog in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf 2,8 Mrd. Dollar (2,6 Mrd. Euro) an. Die Erträge legten um 7 Prozent auf 12,7 Mrd. Dollar zu, wie die Bank am Dienstag in New York mitteilte.

von APA