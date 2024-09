Goldman Sachs rechnet für 3. Quartal mit sinkenden Handelseinnahmen

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Investmentbank Goldman Sachs rechet für das dritte Quartal mit einem Rückgang der Handelseinnahmen. Angesichts "eines schwierigeren makroökonomischen Umfelds, insbesondere im August, tendiert das Geschäft um fast zehn Prozent nach unten", sagte Goldman-Chef David Solomon am Montag auf einer Finanzkonferenz in New York.

von APA