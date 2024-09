Goldener Löwe in Venedig für Almodóvars "The Room Next Door"

© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almodóvar hat für sein Beziehungsdrama "The Room Next Door" den Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig erhalten. Der 74-Jährige nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido am Samstagabend entgegen. "The Room Next Door" ist der erste auf Englisch gedrehte Film des Spaniers. Die australische Schauspielerin Nicole Kidman gewann den Preis für die beste Schauspielerin, bester Schauspieler wurde der Franzose Vincent Lindon.

von APA