Der amerikanische Autobauer General Motors will seinen Anteil an seinem Joint-Venture-Batteriewerk im US-Staat Michigan an LG Energy Solution verkaufen. GM rechnet damit, seine Investitionen in die Anlage, die sich nach Angaben eines Insiders auf etwa eine Milliarde Dollar belaufen, wieder hereinzuholen. Der Autohersteller aus Detroit will seine Pläne für Elektrofahrzeuge zurückschrauben.