GM setzt Produktion des Elektroautos Chevy Bolt weiter aus

Der US-Autobauer General Motors (GM) tut sich bei seiner Elektro-Offensive weiter schwer. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, den Produktionsstopp seines wichtigen E-Automodells Chevrolet Bolt EV bis Anfang April zu verlängern. Die Fertigung war voriges Jahr ausgesetzt worden, um Batteriedefekte zu beheben, die zu Brandgefahr führen können. GM hatte im August alle Bolt EV in den USA und Kanada zurückgerufen - insgesamt rund 142.000 Stück.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hatte Besitzer zuvor wiederholt gewarnt, die Autos wegen des Risikos von Batteriebränden nicht in Garagen oder in der Nähe von Häusern abzustellen. GM will die Batteriemodule jetzt austauschen und bald wieder mit dem Verkauf des Modells beginnen. Die Batterien stammen vom Elektronikkonzern LG. Das koreanische Unternehmen musste GM wegen der hohen Kosten für den Rückruf bereits eine Entschädigung in Milliardenhöhe zusichern.