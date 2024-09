GM plant Produktion von Hybrid-Flex-Fahrzeugen in Brasilien

Das erste Modell soll nach Angaben einer lokalen Gewerkschaft 2025 auf den Markt kommen. GM ist derzeit der drittgrößte Autohersteller in Brasilien, gemessen an den Verkaufszahlen bis August dieses Jahres. GM plant zudem, sein Angebot an Elektrofahrzeugen in Brasilien auszuweiten und erwägt die Entwicklung eines Plug-in-Hybrid-Flex-Modells, das mit Gas, Ethanol oder Strom betrieben werden kann. Auch andere Autohersteller wie Stellantis und Honda haben Pläne für Hybrid-Flex-Modelle in Brasilien angekündigt. In dem südamerikanischen Land können aufgrund der starken Ethanolindustrie die meisten Autos mit 100 Prozent Biosprit aus Zuckerrohr oder Mais betrieben werden.