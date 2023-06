Glencore schließt Verkauf von australischer Kupfermine ab

Der Schweizer Bergbaukonzern Glencore hat den Verkauf der australischen Cobar-Kupfermine (CSA-Mine) abgeschlossen. Käufer ist wie im März 2022 bekannt gegeben die US-amerikanische Metals Acquisition Corp (MAC) mit Sitz in Texas. Glencore erhält laut einer Mitteilung vom Freitag nun 775 Mio. US-Dollar (716 Mio. Euro) in bar sowie 100 Mio. US-Dollar in Aktien an MAC, die an der New Yorker Börse NYSE notiert sind.

Dadurch hält Glencore einen Anteil von 20,6 am Aktienkapital der Amerikaner. Hinzu kommen weitere Zahlungen, darunter 75 Mio. Dollar innerhalb von zwölf Monaten, 150 Mio. Dollar bedingte Zahlung in Abhängigkeit von künftigen Kupferpreisen sowie Lizenzgebühren in Höhe von 1,5 Prozent für die gesamte Lebensdauer der Mine.