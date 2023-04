Glencore förderte im ersten Quartal weniger Kohle und Kupfer

Der Schweizer Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore gibt sich nach einem ersten Quartal mit teils gesunkenen Fördermengen weiterhin zuversichtlich. Die Fördermengen der einzelnen Rohstoffe entwickelten sich im ersten Quartal unterschiedlich, wie der Produktionsbericht zeigt. So wurde im Vergleich zum Vorjahr weniger Kupfer, Zink, Kohle, Nickel und Blei gefördert.

Bei Gold und Silber wurde ebenfalls weniger geschürft. Dagegen holte Glencore mehr Kobalt und Ferrochrom aus dem Boden.

Was die einzelnen Rohstoffe anbelangt, so lag der Rückgang beim Kupfer laut Glencore etwa an Verzögerungen im Zusammenhang mit ungünstigen Wetterbedingungen bei der Antamina-Mine in Peru. Bei der Kohle wiederum spiegle der Rückgang vor allem die kurzfristigen Auswirkungen einer kommunalen Blockade in Cerrejón (Kolumbien) wider. Außerdem gab es beim Abbau in Südafrika "geologische Anomalien".

Was das Handelsgeschäft anbelangt, so habe sich dieses im ersten Quartal grundsätzlich weiterhin gut entwickelt, insbesondere im Bereich der Energieprodukte, schrieb Glencore. Würde die Leistung auf das Gesamtjahr hochgerechnet, dürfte das obere Ende der langfristigen bereinigten Gewinnprognose vor Zinsen und Steuern von 2,2 bis 3,2 Milliarden Dollar (2 bis 2,9 Mrd. Euro) deutlich übertroffen werden, so die Mitteilung weiter.