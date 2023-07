Glencore förderte im 1. Halbjahr weniger Kupfer und Kohle

Der Schweizer Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore hat im ersten Halbjahr bei fast allen wichtigen Rohstoffgruppen geringere Fördermengen verbucht. Allerdings entsprächen die Resultate der zuvor publizierten Prognose, betonte das Unternehmen am Freitag. Die Kohleförderung sank von Jänner bis Juni um zwei Prozent auf 54,2 Mio. Tonnen, so das Unternehmen mit Sitz in Baar. Beim Kupfer verbuchte der Konzern einen Rückgang der Produktion um 4 Prozent auf 488.000 Tonnen.

Die Fördermengen beim Kupfer entsprächen den eigenen Erwartungen in Bezug auf die Abbauprozesse in den Minen von Collahuasi (Chile) und Antamina (Peru). Auch habe man - wie erwartet - weniger sogenannte Kupfernebenprodukte gefördert. Rückgänge verzeichnete das Unternehmen auch bei Zink, Blei und Silber. Einen Anstieg verzeichnete Glencore hingegen beim Kobalt.

Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert. Die Volumengewichtung von Kupfer, Zink und Nickel im zweiten Halbjahr spiegle erwartete höhere Produktionsmengen in den Mienen von Collahuasi (Chile), Kazzinc (Kasachstan), Mount Isa (Australien) und INO (Kanada) wider, hieß es.