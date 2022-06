Glencore macht Gewinnsprung im Handelsgeschäft im Halbjahr

Der weltgrößte Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore macht im Handelsgeschäft mehr Kohle: Das Schweizer Unternehmen rechnet im entsprechenden Segment (Marketing) bereits im ersten Halbjahr mit einem bereinigten Betriebsgewinn (EBIT) von über 3,2 Mrd. Dollar (3,1 Mrd. Euro), wie Glencore am Freitag in einem Handelsupdate mitteilte.

Damit würde bereits in den ersten sechs Monaten die Prognose für das Gesamtjahr 2022 übertroffen. Bisher hatte der Konzern für das Geschäftsjahr 2022 ein bereinigtes EBIT von 2,2 bis 3,2 Mrd. Dollar im Handelsgeschäft angepeilt.

In den ersten sechs Monaten seien die Preise für thermische Kohle markant gestiegen, heißt es in der Aussendung. Das Segment habe die außerordentlichen Herausforderungen wie extreme Volatilität, Lieferkettenunterbrechungen und angespannte physische Marktbedingungen in den ersten sechs Monaten erfolgreich gemeistert. Dies habe sich in der finanziellen Performance ausgewirkt.

Ab dem Sommer rechnet Glencore mit einer Beruhigung der Lage: "Wir gehen derzeit davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder normalere Marktbedingungen herrschen werden", schrieb der Konzern in der Mitteilung weiter.

Den Produktionsbericht für das erste Halbjahr will der Konzern am 29. Juli veröffentlichen, die Halbjahresergebnisse sollen dann am 4. August folgen.