Gewinnsprung bei TUI

Der auch in Österreich vertretene deutsche Reisekonzern TUI hat den operativen Gewinn im dritten Quartal dank hoher Nachfrage kräftig gesteigert. Von April bis Juni wuchs der bereinigte Vorsteuergewinn (EBIT) um 37 Prozent auf 232 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das sei zum achten Mal in Folge ein zweistelliges Quartalswachstum, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel. "Wir wachsen profitabel. Damit liefern wir, was wir angekündigt haben."

von APA