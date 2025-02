Gewinneinbruch beim Billigversender Shein vor Börsengang

Das Geschäftsmodell des "Fast-Fashion"-Anbieters, der seine Billigmode direkt an Kunden in den USA und Europa versendet, wird durch Zollpläne unter anderem von US-Präsident Donald Trump gefährdet. Die in China gegründete und nun in Singapur ansässige Firma konkurriert mit dem chinesischen Rivalen Temu. Handelsvertreter in Österreich und Europa kritisieren deren Praxis massiv.