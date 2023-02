Gewinn von Stellantis stieg 2022 um 26 Prozent

Nachlassende Lieferkettenprobleme und höhere Verkaufspreise haben den Gewinn des Opel-Mutterkonzerns Stellantis emporschnellen lassen. Der Reingewinn sprang 2022 um mehr als ein Viertel (26 Prozent) auf 16,8 Mrd. Euro, wie der von Carlos Tavares geführte italienisch-französische Konzern am Mittwoch mitteilte. Daraus sollen 4,2 Mrd. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden, was einer Dividende von 1,34 Euro je Aktie entspricht.

Angesichts prall gefüllter Kassen beschloss der Vorstand zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. Euro, das bis Ende des Jahres umgesetzt werden soll.

Der Barmittelzufluss stieg angesichts der gut laufenden Geschäfte um 78 Prozent auf 10,8 Mrd. Euro. Für heuer stellte Stellantis eine erneut zweistellige operative Rendite und einen positiven Netto-Cashflow aus dem Industriegeschäft in Aussicht.

Der zweitgrößte europäische Autokonzern hatte die Auslieferungen im Jänner nach Daten des Herstellerverbandes ACEA in der EU leicht gesteigert, büßte beim Marktanteil aber fast 2 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent ein.