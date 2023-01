Gewinn von Ericsson überraschend stark geschrumpft

Der schwedische Mobilfunkausrüster Ericsson hat mit seinem Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten erneut verfehlt und will nun mit Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen gegensteuern. Der bereinigte operative Gewinn fiel von 12,8 Milliarden im Jahr zuvor auf 9,3 Mrd. schwedische Kronen (833,8 Mio. Euro), wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten mit 11,22 Mrd. Kronen gerechnet.

Ein Grund für den Rückgang seien die schwachen Umsätze unter anderem in den USA mit Ausrüstung für den 5G-Standard gewesen. US-Kunden wie etwa Verizon halten derzeit ihr Geld zusammen, so dass Ericsson auf neue Märkte setzt, die Wachstum versprechen wie etwa Indien.

Der Nettoumsatz stieg hingegen um 21 Prozent auf 86 Mrd. Kronen. Organisch (ohne Wechselkurseffekte) stieg der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um ein Prozent. Die Bruttomarge fiel von 43,2 auf 41,4 Prozent.

Das Umsatzplus sei auf einen Lizenzdeal mit dem US-Computerbauer Apple zurückzuführen. Konzernchef Börje Ekholm erhofft sich von dem Lizenzabkommen signifikantes Umsatzwachstum in den kommenden 24 Monaten.

Finanzchef Carl Mellander kündigte Einsparungen von 9 Mrd. schwedischen Kronen bis Ende 2023 an. Diese umfassten eine Reduzierung der Zahl der Berater, der Immobilien und der Beschäftigten, sagte Mellander in einem Interview. "Es ist von Region zu Region unterschiedlich, in einigen fangen wir jetzt an. Wir werden es nach und nach angehen, unter Berücksichtigung der Arbeitsgesetze der verschiedenen Länder", sagte der Manager.