Gewinn bei Lloyds schrumpft weniger stark als befürchtet

Mit Blick auf die Einführung einer möglichen Bankensteuer betonte Finanzvorstand William Chalmers, Lloyds werde seine Rolle am Gedeihen des Landes einnehmen. "Es ist wichtig, ein wettbewerbsfähiges, stabiles Steuersystem zu haben, um die Art von Investitionen und auch die Art von Kreditvergabe zu fördern, die wir zur Förderung der Wachstumsagenda anstreben", sagte Chalmers.

Britische Banken sind nervös, seit Premierminister Keir Starmer, der die linksgerichtete Labour-Partei im Juli nach 14 Jahren konservativer Herrschaft an die Macht führte, sagte, die Last, ein 22-Milliarden-Pfund-Loch in den öffentlichen Finanzen zu stopfen, müsse auf "breitere Schultern" gestellt werden.