Geständnis in Betrugsprozess gegen Ex-Fußballprofi in Wien

Ein heimischer Ex-Fußballprofi, der zu seiner Glanzzeit ins Nationalteam einberufen wurde, hat sich am Mittwoch wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Der von Verteidiger Bernhard Lehofer vertretene Ex-Kicker legte ein umfassendes und reumütiges Geständnis ab. Er habe "in den letzten sechs Monaten sehr viel gelernt", sagte der 33-Jährige, der sich seit Mitte September wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft befindet.

von APA