Geschäftsklima im Euroraum trübt sich im August ein

Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im August etwas stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel von 94,5 Punkten im Juli auf 93,3 Zähler, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 93,7 Punkte gerechnet. Die Zuversicht in der Industrie ließ nach. Auch bei den Dienstleistern und im Einzelhandel ging es mit der Stimmung bergab.

In der Baubranche trübte sie sich ebenfalls ein und auch die Verbraucher waren pessimistischer gestimmt.