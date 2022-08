Geschäftsklima im Euroraum im August weiter eingetrübt

Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im August weiter eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel um 1,3 auf 97,6 Punkte, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 98,0 Zähler gerechnet.

Besonders stark trübte sich die Stimmung in den Niederlanden (-4,8 Punkte), Deutschland (-2,5) und Frankreich (-1,8) ein. In Spanien ging es hingegen bergauf (+0,8). Die auch durch den Ukraine-Krieg befeuerte Energiekrise sowie die hohe Inflation gelten aktuell als größte Stimmungsbremsen.

Die EZB bekämpft den Preisauftrieb und hat im Juli die geldpolitische Wende eingeleitet. Der Leitzins liegt aktuell bei 0,50 Prozent. Für die nächste geldpolitische Sitzung der EZB am 8. September wird am Geldmarkt inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt ist bereits fest in den Kursen eingerechnet.