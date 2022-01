Gerüchte über Interesse von Credit Agricole an Bank Carige

Das französische Geldhaus Credit Agricole will angeblich die norditalienische Krisenbank Banca Carige übernehmen. Laut Medienberichten hat die französische Gesellschaft bei dem von italienischen Banken gehaltenen Einlagensicherungsfonds FITD eine Interessenerklärung für Banca Carige eingereicht. Credit Agricole Italia, die bis vor wenigen Tagen noch ein Interesse an dem ligurischen Institut bestritt, wollte die Medienberichte nicht kommentieren.

Credit Agricole habe eine Milliarde Euro angeboten und darum gebeten, das Verluste schreibende Institut vor einer Akquisition mit 700 Mrd. Euro frischem Kapital auszustatten, schreibt etwa die Zeitung "Il Messaggero".

Die französische Bank hatte in Italien 2021 bereits die lombardische Bank Creval übernommen. Ein Angebot für Carige war im Dezember auch von der börsennotierten norditalienischen Bank BPER eingereicht worden. Die Gerüchte über das Interesse von Credit Agricole beflügelten die Aktien von Carige an der Mailänder Börse. Diese legten am Donnerstagvormittag um 4,4 Prozent auf 0,79 Euro zu.

Carige war im Juli nach zweieinhalb Jahren wieder an den Mailänder Handelsplatz zurückgekehrt. Die Sanierung und die Rettung der Bank aus Genua sind jedoch immer noch nicht abgeschlossen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Carige im Jänner 2019 unter Zwangsverwaltung gestellt. Jahre des Missmanagements und eine starke Verflechtung mit der Wirtschaft in der norditalienischen Region Ligurien, die von der Konjunkturflaute in Italien hart getroffen wurde, hatten die Bank in Schieflage gebracht.