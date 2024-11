© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der italienische Versicherer Generali hat die ersten drei Quartale 2024 mit einem Nettogewinn von 3 Mrd. Euro abgeschlossen. Dies entspricht einem Wachstum von 5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Das Betriebsergebnis kletterte auf 5,4 Mrd. Euro, was einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2023 entspricht, geht aus den Konzernangaben am Freitag hervor.