Generali steigerte 2022 Nettogewinn

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat das Jahr 2022 mit einem Nettogewinnwachstum von 2,3 Prozent auf 2,91 Milliarden Euro abgeschlossen. Das operative Ergebnis kletterte um 11,2 Prozent auf 6,5 Mrd. Euro, so hoch wie nie zuvor, was auf die positive Entwicklung aller Geschäftsbereiche zurückzuführen sei, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Bruttoprämien stiegen um 1,5 Prozent auf 81,5 Mrd. Euro. Im Schadensbereich wurde ein Plus von 9,8 Prozent gemeldet, im Lebensversicherungsbereich kam es dagegen zu einem Rückgang von 36 Prozent.

"Die Ergebnisse bestätigen den Erfolg unseres Umwandlungsprozesses, der mit der disziplinierten und effektiven Umsetzung unserer Strategie 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' fortgesetzt wird", kommentierte der Vorstandsvorsitzende der Gruppe, Philippe Donnet.

"Dank einer klaren Vision für die Positionierung der Gruppe als weltweit führendes Unternehmen im Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft sind wir auf dem richtigen Weg, die Ziele und Ambitionen unseres strategischen Plans zu verwirklichen und ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, das auch in einem Umfeld außergewöhnlicher geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen Werte für alle unsere Aktionäre", fügte Donnet hinzu. Er bestätigte alle Ziele des Entwicklungsplans bis 2024. Der Versicherer mit Sitz in Triest ist derzeit in 60 Ländern der Welt präsent, darunter auch in Österreich.