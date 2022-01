Generali übernimmt Mehrheit an zwei Joint Ventures in Indien

Die italienische Versicherungsgruppe Generali hat Vereinbarungen unterzeichnet, um Mehrheitsaktionär ihrer Joint Ventures Future Generali India Insurance Company und Future Generali India Life Insurance Company zu werden. Die Transaktion steht im Einklang mit Generalis Plan, ihre Position in wachstumsstarken Märkten zu stärken, so das Unternehmen in einer Erklärung am Donnerstag.

Die Transaktion folgt den neuen, 2021 von der indischen Regierung erlassenen Vorschriften, die eine Erhöhung des Schwellenwerts für ausländische Direktinvestitionen im Versicherungssektor von 49 Prozent auf 74 Prozent ermöglichen.

Dank des Abkommens wird Generali verstärkt auf das Netz von Future Group setzen, um Versicherungen für den indischen Markt anzubieten. Indien wird immer mehr eine wichtige Rolle in Generalis Expansionsplan in Asien spielen, hieß es. Generali sei auf Expansion in Märkten mit hohem Wachstumspotenzial fokussiert. Der Versicherer ist derzeit in 60 Ländern der Welt präsent, darunter auch in Österreich.