Generali legt dreijährigen Entwicklungsplan vor

Der italienische Versicherer Generali stellt in Venedig seinen Dreijahresplan bis 2027 vor. Die Dividende pro Aktie soll in diesem Zeitraum jährlich um über 10 Prozent wachsen, geht aus dem Plan hervor. Ziel sei die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von insgesamt 7 Mrd. Euro. Gegenüber den 5,5 Milliarden, die in den vergangenen drei Jahren ausgeschüttet wurden, sind das um fast 30 Prozent mehr.

von APA