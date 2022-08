Generali im ersten Halbjahr mit Nettogewinn von 1,4 Mrd. €

Der italienische Versicherer Generali hat das erste Halbjahr 2022 mit einem Nettogewinn von 1,40 Mrd. Euro abgeschlossen. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 1,54 Mrd. Euro gewesen. Ohne die Abschreibungen auf russische Investitionen hätte der Nettogewinn auch heuer 1,54 Mrd. Euro betragen, teilte der Konzern mit. Das Betriebsergebnis stieg um 4,8 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro.

Die Bruttoprämien kletterten um 2,4 Prozent auf 41,9 Mrd. Euro. Im Schadenversicherungsbereich wuchsen sie um 8,5 Prozent auf 14,58 Mrd. Euro. Bei den Prämien im Lebensversicherungsbereich kam es zu einem Rückgang von 7,9 Prozent auf 6,24 Mrd. Euro, geht aus den Konzernangaben hervor.

Trotz des komplizierten makroökonomischen Szenarios bestätigte das Unternehmen seine Ziele bis 2024. "Die soliden Ergebnisse Generalis zeigen, dass unser Engagement für die Umsetzung des strategischen Plans 'Lifetime Partner 24' der richtige Weg ist, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen und die operative Rentabilität zu steigern. Wir waren in der Lage, diese Ergebnisse in einem Kontext zunehmender geopolitischer und makroökonomischer Ungewissheit zu erzielen", so Philippe Donnet, Vorstandsvorsitzender der Generali-Gruppe.

Generali plant den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 500 Mio. Euro. Dies soll bis zum 29. Oktober 2023 erfolgen. Das Rückkaufprogramm zielt darauf ab, die überschüssigen Barmittel, die während des Dreijahreszeitraums 2019-21 angesammelt wurden, zu nutzen und den Aktionären eine zusätzliche Vergütung zukommen zu lassen.