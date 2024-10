General Motors blickt optimistisch in die Zukunft

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

General Motors (GM) sieht trotz der schleppenden Nachfrage nach Elektroautos eine profitable Zukunft. Bei einem Investorentag in Spring Hill, Tennessee, versuchte Konzernchefin Mary Barra am Dienstag, die Sorgen der Aktionäre zu zerstreuen. Die Gewinnmargen bei traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hätten ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, und der Verkauf von Elektrofahrzeugen nehme zu. Für 2025 erwarte sie Gewinne in der gleichen Größenordnung wie 2024.

