General Electric senkt nach Gewinneinbruch Prognose

Lieferkettenprobleme und eine Schwäche im Geschäft mit erneuerbaren Energien setzen General Electric (GE) zu. Das US-Industriekonglomerat verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinneinbruch um ein Fünftel auf 1,06 Milliarden Dollar (1,08 Mrd. Euro) und stutzte seine Jahresprognose zurück.

Wie der vor der Aufspaltung stehende Konzern am Dienstag mitteilte, erwartet er heuer nur noch einen Gewinn je Aktie von 2,40 bis 2,80 Dollar je Aktie, statt der bisher prognostizierten 2,80 bis 3,50 Dollar. GE kämpft wie andere mit hohen Frachtkosten, steigenden Rohstoffpreisen und Lieferkettenproblemen, die die pünktliche Auslieferung von Produkten an die Kunden erschweren. Hinzu kommt bei GE eine schwache Entwicklung im Geschäftsfeld erneuerbare Energien, weil steuerliche Vorteile in den USA auslaufen. Die Aktien brachen vorbörslich um mehr als sieben Prozent ein.