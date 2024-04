Gehaltspoker bei AUA geht am Mittwoch in die 20. Runde

Nach einem medialen Hickhack haben sich die Verhandler nun auf Stillschweigen über den Stand der Verhandlungen verständigt. Der AUA-Bord-Betriebsrat und die Gewerkschaft fordern eine Angleichung der AUA-Gehälter an jene der deutschen Muttergesellschaft Lufthansa, was eine Anhebung um bis zu 40 Prozent bedeuten würde. Das Management bietet hingegen über zwei Jahre bis zu 18 Prozent mehr für Piloten und Flugbegleiter und plus 28 Prozent für Co-Piloten.