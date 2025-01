Geberit steigert Umsatz trotz schwacher Bauindustrie

Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) werde allerdings leicht unter dem Vorjahresniveau von 29,9 Prozent liegen. Der Vorstand rechne damit, dass sich nach den starken Rückgängen in der Bauindustrie in den Jahren seit 2022 die Lage nun stabilisiere. Die Bilanz und der Ausblick sollen am 6. März veröffentlicht werden.