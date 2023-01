Geberit 2022 von Lagerabbau und Währungseinfluss gebremst

Der Schweizer Sanitärtechnikkonzern Geberit ist im Geschäftsjahr 2022 von einem Lagerabbau im Großhandel und vom Währungseinfluss gebremst worden. Dabei fiel das erste Halbjahr noch klar stärker aus als das zweite. Im Schlussquartal gingen die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr zurück. Der Konzernumsatz sank um 2 Prozent auf 3,39 Mrd. Franken (3,42 Mrd. Euro), wie Geberit am Donnerstag mitteilte.

In lokalen Währungen ergab sich bei den Verkaufserlösen hingegen ein organisches Wachstum von 4,8 Prozent, nachdem dieser Wert im ersten Halbjahr noch plus 11 Prozent betragen hatte. Der Umsatz lag damit klar unter den Erwartungen der Analysten.

Grund für den leichten Umsatzrückgang seien negative Währungseffekte in Höhe von 234 Mio. Franken gewesen. Das Wachstum in lokalen Währungen sei auf starke Verkaufspreiserhöhungen in Höhe von rund 9 Prozent und auf ein anhaltend starkes Volumenwachstum im ersten Halbjahr zurückzuführen.

Im zweiten Halbjahr seien die verkauften Volumina stark rückläufig gewesen, nachdem im ersten Semester noch ein Rekordniveau erreicht worden sei. Der Lagerabbau der Großhändler sei wegen der außerordentlichen Preiserhöhungen erwartet worden. Hineingespielt habe zudem das Ende des Covid-bedingten Trends zur Verschönerung des Eigenheims.

Positiv zur Entwicklung beigetragen haben die Einführung neuer Produkte sowie ein starkes Wachstum in den Aufbaumärkten außerhalb Europas. Über alle Regionen hinweg lag der Umsatz im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 22 Prozent über dem Jahr 2019, also dem letzten vor der Pandemie.