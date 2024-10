GE Aerospace hebt Gewinnziel für 2024 zum dritten Mal an

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Flugzeug- und Triebwerkshersteller GE Aerospace hat zum dritten Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose angehoben. Grund sei eine starke Nachfrage der Fluggesellschaften nach Dienstleistungen, begründete GE am Dienstag die höheren Erwartungen. Der Vorstand peile nun einen bereinigten Gewinn von 4,20 bis 4,35 Dollar (3,9 bis 4 Euro) je Aktie für 2024 an, statt 3,95 bis 4,20 Dollar wie zuletzt im Juli prognostiziert.

von APA