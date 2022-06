Gas-Connect-Aktionär SNAM kauft Gasspeicherschiff

Der italienische Gasnetzbetreiber SNAM, der mit der deutschen Allianz Capital Partners einen 49-Prozent-Anteil an der österreichischen Pipelinegesellschaft Gas Connect Austria (GCA) hält, hat das Speicher- und Wiederverdampfungsschiffs Golar Tundra erworben. 330 Millionen Euro zahlt SNAM der Gesellschaft Lolar Solar für das 2015 gebaute Schiff, das sowohl als Flüssigerdgastanker (LNG) als auch als schwimmender Regasifizierer eingesetzt werden kann.

Das Schiff verfügt über eine Speicherkapazität von rund 170.000 Kubikmetern LNG und eine Regasifizierungskapazität von 5 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Für Italien ist dies die erste Wiederverdampfungsanlage. SNAM plant Eigenangaben zufolge, die Golar Tundra "an einem Standort in Mittel- und Norditalien in der Nähe der Orte mit dem größten Gasverbrauch" zu platzieren, um ihre Auslastung zu maximieren. Das neue Speicher- und Wiederverdampfungsschiff wird seinen Betrieb im Frühjahr 2023 aufnehmen können, sobald das Genehmigungs- und Regulierungsverfahren abgeschlossen ist und die für den Anschluss an das Transportnetz erforderlichen Arbeiten beendet sind, teilte das Unternehmen mit.