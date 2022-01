GameStop nach Bericht über Einstieg in NFT-Markt gefragt

Die Aktien des US-Videospielehändlers GameStop sind nach einem Medienbericht über einen Einstieg des Unternehmens in den NFT-Markt im nachbörslichen Handel rund 30 Prozent in die Höhe gesprungen. Das "Wall Street Journal" schreibt, dass GameStop im Rahmen seiner Restrukturierung einen Marktplatz für Nonfungible Tokens (NFTs) an den Start bringen und Partnerschaften im Bereich Digitalwährungen eingehen wolle. Bei GameStop war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

GameStop gehört zu den sogenannten "Meme-Aktien", zu deren Kauf sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren etwa auf Reddit gegenseitig aufrufen. Dies hat in der Vergangenheit Hedgefonds in Mitleidenschaft gezogen, die über Leerverkäufe auf einen Kursverfall spekuliert hatten.