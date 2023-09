Funkturmgeschäft der Telekom Austria ab 22.9. an der Börse

Das in die EuroTeleSites ausgegliederte Funkturmgeschäft der Telekom Austria wird voraussichtlich ab 22. September im amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market) notieren. Voraussetzung sei aber noch die rechtzeitige Erteilung aller Genehmigungen, teilte die Telekom Austria am Dienstag mit. Telekom-Austria-Aktionäre erhalten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG - am Telekom-Austria-Portfolio ändert sich dadurch nichts.

Ab wann einzelne Aktionärinnen und Aktionäre mit den neuen Papieren handeln können, "hängt ausschließlich von ihrer jeweiligen depotführenden Stelle ab", schreibt die Telekom Austria. Wer möglichst rasch über die Papiere an der Börse verfügen wolle, solle sich mit der depotführenden Stelle in Verbindung setzen.

Die Abspaltung der EuroTeleSites findet knapp vor dem Ende des dritten Berichtsquartals der Telekom Austria statt. Die Quartalsbilanz werde aber am 17. Oktober in Form einer verkürzten Konzern-Gesamtergebnisrechnung präsentiert, "als wäre das Funkturmgeschäft zum Stichtag 30. September 2023 noch Teil der Telekom Austria Group". Auf die Veröffentlichung der Konzernbilanz und -Kapitalflussrechnung sowie der Segmentberichterstattung werde ausnahmsweise verzichtet.