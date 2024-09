FTI-Pleite bescherte TUI deutlich mehr Sommergäste

© APA/APA/dpa/Marcel Kusch home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Reiselust treibt den deutschen Reisekonzern TUI zum Ende des Sommers weiter an. Während der Konkurrent FTI in die Pleite schlitterte, verzeichnete TUI bei den Pauschalreisen 6 Prozent mehr Gäste als ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Durchschnittspreise kletterten um drei Prozent nach oben.

von APA