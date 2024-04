Frühester Hitzetag in Bruck an der Mur gemessen

© APA/APA/THEMENBILD/EXPA/ JFK home Aktuell Nachrichtenfeed

Am Sonntag ist der früheste Hitzetag mit mindestens 30 Grad in einem Kalenderjahr in Österreichs Messgeschichte registriert worden. In Bruck an der Mur in der Steiermark wurden exakt 30,0 Grad erreicht, teilte Geosphere Austria der APA mit. An allen anderen Messstationen des Landes blieben die Werte darunter, wie ein Update am Abend zeigte. Durch die Klimaerwärmung treten sehr warme Wetterlagen immer öfter schon früh im Jahr auf, wurde in einer Geosphere-Aussendung betont.

von APA