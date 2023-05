Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt - Quote sank auf 5,5 %

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im Mai belebt, aber nicht so stark wie sonst in diesem Frühjahrsmonat üblich. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 42.000 im Vergleich zum Vormonat auf 2,544 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging von 5,7 auf 5,5 Prozent zurück. "Trotz schwacher Konjunktur ist der Arbeitsmarkt insgesamt beständig", sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach.

Das Wachstum der Beschäftigung halte weiter an, verliere jedoch an Schwung. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben abgenommen, für einen Mai aber weniger als üblich", fügte Terzenbach hinzu.

Um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt stieg die Erwerbslosenzahl laut BA im Monatsvergleich um 9.000. Befragte Ökonomen hatten hier mit einer deutlicheren Zunahme um 15.000 gerechnet.

Im Mai waren 767.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, um 98.000 weniger als vor einem Jahr. Die gemeldete Arbeitskräftenachfrage geht laut BA seit mittlerweile einem Jahr stetig zurück. Insgesamt zeigt sich der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen aber noch auf vergleichsweise hohem Niveau.

Die deutsche Wirtschaft ist zu Jahresbeginn in eine Rezession gerutscht, weil die Verbraucher wegen sinkender Kaufkraft infolge der hohen Inflation weniger konsumierten. Viele Ökonomen gehen mittlerweile davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 schrumpfen könnte.