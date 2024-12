Fresenius Medical Care zurück im deutschen Börsenindex DAX

Zu dem außerplanmäßigen Wechsel im Index war es gekommen, nachdem der Ölkonzern XRG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 91 Prozent am deutschen Kunststoffhersteller Covestro übernommen hat. Dieser wurde dann wegen des zu geringen Streubesitzes aus dem Leitindex genommen.

FMC ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Kernmarkt der Dialyse-Kliniken sind die USA. Mit einem Netz von gut 3.700 Dialysekliniken versorgt das Unternehmen rund 308.000 Patienten weltweit. Der Gesundheitskonzern und Krankenhausbetreiber Fresenius SE, der rund ein Drittel der Anteile an FMC hält, ist ebenfalls im DAX vertreten. FMC hatte bereits von 1999 bis März 2023 dem DAX angehört und war dann in den MDAX einsortiert worden. Der dort frei werdende Platz geht Stoxx zufolge an den Wohnungskonzern Deutsche Wohnen.