Frequentis steigerte Umsatz und Auftragseingang im Halbjahr

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 17,7 Prozent auf 6,7 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 2,8 Mio. Euro im Minus, nach -2.5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge lag bei -1,3 Prozent. Das Unternehmen verwies auf Saisonalität im Geschäft, demnach seien Projektfortschritt und Projektabnahmen durch die Kundenstruktur zum Jahresende üblicherweise am höchsten: "Das zweite Halbjahr wird daher wie schon bisher das für die Gesamtjahresprofitabilität deutlich relevantere Halbjahr für Frequentis bleiben", hieß es in der Aussendung. Die hohe Inflation 2023 habe entsprechende Gehaltssteigerungen 2024 zur Folge gehabt, der Personalaufwand sei deshalb überproportional zum Umsatz gestiegen.

"Alle für das erste Halbjahr wichtigen Parameter wie Auftragseingang, Auftragsstand und Umsatz sind um rund 10 Prozent oder mehr gewachsen. Der Auftragsstand liegt erstmals bei mehr als EUR 600 Mio.", so Frequentis-Chef Norbert Haslacher laut Aussendung. Im Gesamtjahr will das Technologieunternehmen, abhängig von der Inflationsentwicklung und des weiteren Verlaufs des Krieges in der Ukraine und des Nahostkonflikts, Umsatz und Auftragseingang weiter steigern und eine EBIT-Marge von 6 Prozent erreichen.