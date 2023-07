Frequentis übernimmt norwegischen Flugsicherungs-Spezialisten

Wien. Das österreichische Technologieunternehmen Frequentis hat den norwegischen Software-Spezialisten GuardREC ATC zur Gänze übernommen. GuardREC ATC entwickelt Recorder-Lösungen für den Flugsicherungsmarkt und hat jahrelange Erfahrung mit sicherheits- und betriebskritischen Anwendungen. Verkäufer war die norwegische EMBRON Group, teilte Frequentis am Dienstag mit.

"Unsere Marktstudien zeigen ein großes Potenzial am Recorder-Markt", sagte Norbert Haslacher, CEO von Frequentis. Mit GuardREC ATC könne man den Kunden eine breitere Palette an Features anbieten.

"Basierend auf der langjährigen internationalen Expertise des Frequentis DIVOS-Teams werden wir die GuardREC-Lösung nicht nur für unsere Kunden in der Flugsicherung (ATM), sondern auch in den Bereichen Public Transport, Maritime und Defence integrieren können", so Haslacher.