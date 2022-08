Frauenthal erwartet für Halbjahr 2022 mehr Gewinn und Umsatz

Der börsennotierte Sanitärgroßhändler und Autozulieferer Frauenthal erwartet für das erste Halbjahr 2022 mehr Gewinn und Umsatz. Das Ergebnis nach Steuern werde nach vorläufigen Zahlen bei 15 Mio. Euro zu liegen kommen, nach 7,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Umsatz dürfte von 503,5 auf 551 Mio. Euro steigen, davon entfallen 156 Mio. auf die Division Automotive und 395 Mio. auf die Sparte Handel.

Angetrieben worden seien die Umsätze von Preiserhöhungen, "die aufgrund teils exorbitant gestiegener Vormaterial-, Beschaffungs- und Energiekosten notwendig waren", so das Unternehmen. Für das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird eine Steigerung von 27,1 auf 36 Mio. Euro erwartet. Die endgültigen Zahlen will Frauenthal am 25. August veröffentlichen.