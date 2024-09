Frauenanteil im Vorstand von börsennotierten Firmen geringer

Einzig weibliche Vorstandschefin eines Börsenunternehmens ist aktuell Radka Doehring von der Immofinanz. Herta Stockbauer von der BKS (Bank für Kärnten und Steiermark) ist kürzlich in Pension gegangen.

Gibt es Frauen in Vorständen, üben sie meist die Funktion der Finanzvorständin aus. In der Immobilienbranche ist der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder mit 21,4 Prozent am höchsten. Keine Frau findet sich in den Vorständen der Automobil-, Telekommunikations- und Transport & Logistikbranche.

Der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder hat sich in den letzten zehn Jahren immerhin von 4,1 Prozent auf 12 Prozent verdreifacht, während der Anteil weiblicher Aufsichtsräte von 17,1 Prozent auf 31,5 Prozent stieg - dank Einführung der 30-Prozent-Genderquote. In 68 Prozent der Aufsichtsgremien sind mindestens zwei Frauen vertreten, aber in keinem Vorstand mehr als eine.