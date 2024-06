Frau bat vor Bluttat in Wien Kollegen um Hilfe

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach dem brutalen Tötungsdelikt Dienstagabend in Wien-Floridsdorf sind einen Tag später weitere schreckliche Details von der Polizei bekannt gegeben worden. So hatte die 22 Jahre alte Frau kurz vor ihrem Tod zwei ihrer Arbeitskollegen mittels Textnachrichten um Hilfe gebeten, weil sie sich vor ihrem Mitbewohner fürchtete. Die beiden Männer alarmierten die Polizei. In einem Videotelefonat mit einem der Kollegen war die Attacke sogar zu sehen, so die Exekutive.