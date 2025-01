Französische Zentralbank: Wachstum stagnierte im vierten Quartal 2024

© APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Frankreichs Wirtschaft dürfte der Zentralbank zufolge Ende des vergangenen Jahres ins Stocken geraten sein. Grund sei, dass der durch die Olympischen Spiele in Paris ausgelöste Konjunkturaufschwung nachgelassen und das geringe Wachstum zunichte gemacht habe, teilte die Zentralbank in ihrer am Montag veröffentlichten Monatsumfrage zum Geschäftsklima bei 8.500 Unternehmen mit.

von APA