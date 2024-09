Franzosen demonstrieren gegen Ernennung von Barnier

In Frankreich sind am Samstag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Ernennung des konservativen Politikers Michel Barnier zum Ministerpräsidenten zu protestieren. Linke Parteien werfen Präsident Emmanuel Macron vor, mit der Auswahl des Ex-EU-Kommissars das Ergebnis der Parlamentswahl vor rund zwei Monaten zu ignorieren. Die Behörden rechnen Medienberichten zufolge mit etwa 15.000 Demonstranten in über 100 Städten, darunter Bordeaux, Paris und Nantes.

von APA