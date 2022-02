Französischer Versorger EDF schafft neue Stellen

Angesichts von Frankreichs geplantem Ausbau der Atomkraft will der französische Versorger heuer mehr als 3.000 neue Stellen schaffen. Es sollten 1.600 Ingenieure und 1.600 Techniker bis zum Jahresende eingestellt werden, hieß es in einer Mail von EDF an die Nachrichtenagentur Reuters. Franceradio hatte als erstes darüber berichtet.

Frankreich will in den nächsten Jahrzehnten mindestens sechs EPR2-Kernkraftreaktoren der neuen Generation bauen und die Laufzeit der bestehenden Werke verlängern, wie Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag angekündigt hatte. Die Anlagen sollen von EDF gebaut und betrieben werden.