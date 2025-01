Frankreichs Wirtschaft schrumpfte erstmals seit zwei Jahren

Im dritten Quartal 2024 war die Wirtschaftsleistung noch um 0,4 Prozent gewachsen und im zweiten Quartal um 0,3 Prozent. Für das gesamte Jahr 2024 meldete das Statistikamt ein Wirtschaftswachstum um 1,1 Prozent.

Das Statistikamt erklärte den konjunkturellen Dämpfer im vierten Quartal 2024 mit den Folgen der Olympischen Spiele in den Sommermonaten. Diese hätten die Wirtschaft zeitweise kräftig angetrieben, während es zum Jahresende zu einer deutlichen Gegenbewegung gekommen sei.

Erneut habe der Außenhandel die konjunkturelle Entwicklung belastet, hieß es in der Mitteilung. Demnach seien die Exporte im vierten Quartal weiter gesunken. Gebremst wurde die Konjunktur in den Herbstmonaten auch vom privaten Konsum, der nach einem stärkeren Wachstum in den Sommermonaten an Kraft verloren hat.