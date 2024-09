Frankreichs EU-Kommissar Breton tritt zurück

© APA/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD home Aktuell Nachrichtenfeed

Der französische EU-Kommissar Thierry Breton tritt zurück und wird somit nicht in der künftigen EU-Kommission von Ursula von der Leyen sitzen. In einem auf der Onlineplattform X am Montag veröffentlichten Brief übt er deutliche Kritik an der Kommissionspräsidentin. Diese habe vor einigen Tagen Frankreich gebeten einen neuen Kommissar oder eine neue Kommissarin zu nominieren und dem Land im Gegenzug ein mächtigeres Portfolio versprochen.

von APA